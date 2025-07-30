Анастасія: командир взводу, яка довела, що дівчина може стати частиною «мілітарі-двіжу»

Анастасії 21 рік. На перший погляд – тендітна дівчина з лагідним голосом. Однак варто лише дізнатися її історію, і початковий образ миттєво розвіюється. Адже вона надзвичайно впевнена у собі військова, цілеспрямована, енергійна та зі сталевим характером!

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Трохи передісторії. Закінчивши школу, дівчина обрала одну з найважчих і найнебезпечніших військових спеціальностей у

– Мої батьки були в шоці, коли дізналися, на який факультет я вступаю. Думали, оберу щось інше, наприклад морально-психологічне забезпечення. Але я бунтарка. Вирішила довести, що дівчина теж може стати командиром взводу! Я – змогла!

14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого Погони лейтенанта Збройних Сил України і посада командира взводуяскраве свідчення того, що характер і витримка жінки можуть подолати все: сумніви, стереотипи, труднощі.

Вибір Анастасії був усвідомленим. Адже її батько теж військовий.

– Я з дитинства бачила справжнє військове братерство. Батько та його побратими – були класним прикладом, і я зрозуміла, що хочу бути частиною такого світу. Люблю цей мілітарі-двіж!

Анастасія каже, що дисципліна і військове гартування під час навчання змінили її назавжди. За плечима – неодноразові стажування у бойових бригадах, досвід вишколів на полігонах та навчаннях.

– Я знала, на що йшла. І зараз не шкодую про свій вибір. Бо це не просто робота. Це – вибір. Вибір захищати.

У Князівській бригаді Анастасія уважно придивляється до БПЛА різних видів. Бо чудово знає, що сучасна війна вимагає розвитку та технологій. Каже, мріє створити коло дівчат-однодумців, яким було б так само цікаво розвиватися у цій сфері, а в подальшому – разом виконувати бойові завдання.

Військова розповідає, що вже досягла багато з того, до чого прагнула. Та на цьому зупинятися не збирається. Обіцяє: далі – більше!

Якщо ви теж прихильники мілітарі-двіжу, то вам до нас!

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