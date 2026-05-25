У Тернополі вийдуть нові тролейбуси з системою нахилу для зручної посадки пасажирів

Тернополі найближчим часом на маршрути вийде новий електротранспорт. Про це під час прямого ефіру повідомив міський голова Сергій Надал.

За його словами, місто отримало першу за 15 років партію з 17 нових тролейбусів виробництва львівського концерну «Електрон».

🚋 Основні характеристики нового транспорту

Нові тролейбуси:

12-метрові, повністю низькопідлогові

розраховані на 106 пасажирів (34 сидячих місця)

обладнані кондиціонерами та системою опалення

мають USB-зарядки для пасажирів

оснащені GPS-трекерами

мають пандуси та систему «кнілінг» (нахил на зупинці)

пристосовані для маломобільних груп населення

📅 Коли вийдуть на маршрути

За словами міського голови, перші тролейбуси вже проходять випробування та брендування і почнуть виходити на лінії вже у травні. Повна поставка очікується до кінця серпня.

«Це сучасний транспорт, який повністю відповідає вимогам пасажирів», — зазначив Надал.