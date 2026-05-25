Скульптуру святого Франциска з монастиря у Бережанах перевели у 3D-формат

У Бережанах вперше оцифрували об’єкт культурної спадщини монастиря бернардинів — скульптуру святого Франциска з Церкви Пратулинських мучеників, колишнього костелу святого Миколая XVII століття.

Про це повідомили у Центрі культурного розвитку «Тотем». Оцифрування відбулося під час воркшопу для активістів культурної спадщини з прифронтових регіонів.

3D-модель створили молоді архітектори з ГО «Суми майбутнього», які спеціалізуються на цифровому збереженні культурної спадщини. Під час екскурсії вони помітили скульптуру святого Франциска та запропонували провести її швидке сканування.

За словами організаторів, процес оцифрування тривав лише кілька хвилин — фігуру перенесли на столик, зробили серію знімків, а згодом створили повноцінну 3D-модель.

У Центрі культурного розвитку «Тотем» зазначають, що це стало першою оцифровкою об’єкта культурної спадщини цього монастиря.

Також під час воркшопу учасники оцифрували мозаїчне панно на будівлі БЦ «Роксолана» у Тернополі та макет втраченого Парафіяльного костелу Матері Божої Неустанної Помочі — римо-католицького храму, який був знищений радянською владою у 1954 році.

Організатори наголошують: поки Росія руйнує українську культурну спадщину, українці шукають сучасні способи її збереження та цифрового відтворення.

Воркшоп відбувся в межах проєкту «СТІНИ» за підтримки Програми «Партнерство за сильну Україну».

Запрошуємо до перегляду за посиланням: https://sketchfab.com/…/193c7a1eecde45cfaa9094af17420c00

Також під час воркшопу були оцифровані:

Мозаїчне панно на БЦ “Роксолана”, Тернопіль

Макет Парафіяльного костелу Матері Божої Неустанної Помочі – втрачена римо-католицька сакральна споруда Тернополя, зведена 1908 року у неоготичному стиля. Храм пережив Другу світову війну і був знищений 1954 році радянською владою. https://sketchfab.com/…/010422d1755e468f98cb3af555822db9