Небезпечна розвага: підліток отримав удар струмом на залізничній станції у Хмельницькому

У Хмельницькому 13-річний підліток отримав ураження електричним струмом на даху залізничного вагона. Інцидент стався 24 травня близько 13:30 на одній із залізничних станцій по вулиці Калнишевського.

За інформацією Хмельницького районного управління поліції, хлопець виліз на дах вагона та був уражений струмом. На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група та медики.

Постраждалого з опіками госпіталізували, його стан лікарі оцінюють як важкий.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 Кримінального кодексу України — необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

У поліції наголошують, що залізниця є небезпечною зоною, а спроби залізати на вагони чи дахи потягів можуть мати смертельні наслідки.