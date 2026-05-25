росія заглушила літак Королівських ВПС з міністром оборони Британії на борту, — The Telegraph

Це сталося, коли Джон Гілі повертався додому після відвідин британських солдатів в Естонії. Смартфони та ноутбуки не могли підключитися до інтернету, а пілотам довелося використовувати іншу навігаційну систему, оскільки GPS літака вимкнувся на увесь тригодинний політ. Пасажирам, серед яких були фотографи та репортер, повідомили, що літак Dassault Falcon 900LX може продовжувати безпечний політ.



За інцидентом стоїть

росія. Невідомо, чи саме Гілі був ціллю цієї атаки, але маршрут польоту був видимий на веб-сайтах відстеження літаків. В Міноборони Британії наголосили:



Це безвідповідальне втручання росії, але Королівські ВПС добре підготовлені до протидії таким діям.

