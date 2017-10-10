Що пообіцяли першим осіннім призовникам, які нині вирушили з Тернополя до війська?

Майже 40 молодих хлопців вирушили до війська. Так стартувала осіння призовна кампанія-2017 сьогодні.

Солдатів сьогодні проводжали проводжали з обласного збірного пункту Тернопільського облвійськкомісаріату.

Вони вирушили до навчальних центрів Збройних Сил України та Національної гвардії у Львівську, Житомирську та Запорізьку області.

Проводжали тернополян до армії рідні, близькі, духовенство, керівництво області й міста та представники громадськості.

Тимчасово виконуючий обов’язки військового комісара Тернопільського обласного військкомату полковник Леонід Нечепорук наголосив, що жоден із строковиків не служитиме у районі проведення АТО, а виконуватимуть завдання у пунктах постійної дислокації військових частин, які розташовані за сотні кілометрів від місця конфлікту.

Впродовж жовтня-листопада, доки триватиме осінній призов, до лав Збройних Сил та інших військових формувань України планують відправити близько 300 тернополян віком від 20 до 27 років.