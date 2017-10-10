Тіло невідомого чоловіка виявили на даху будинку в центрі Тернополя

Сьогодні о 12 год. на даху одного з будинків у середмісті Тернополя виявили тіло чоловіка, який повісився ймовірно добу або дві тому. Його знайшли електрики, які перевіряли обладнання.

Як інформують в поліції, судмедексперт за попередніми даними, не зауважив слідів насилля, крім борозни на шиї. Чоловік повісився на кабелі.

Особа померлого наразі невідома. У поліції розглядають версію, що це той самий чоловік, який перебував у розшуку за підозрою у нападі та пограбуванні в ігровому закладі Тернополя.