що потрібно знати про декларування зброї

Прийняття цього Закону закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилить механізм контролю за обігом зброї, що є вкрай важливим не лише в період воєнного стану, а й у мирний час. Якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, вам необхідно негайно їх задекларувати. Зробити це можна у підрозділах Національної поліції. Детальніше про те, як задекларувати знайдену зброю та що для цього необхідно на інфографіці.

Ви знайшли вогнепальну зброю і боєприпаси. Як задекларувати?

Негайно повідомити у поліцію про знахідку чи наявну зброю за номером 102

Упродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції за місцем Вашого перебування для декларування зброї або боєприпасів

Визначитись: задекларувати зброю і залишити собі чи добровільно здати до підрозділів поліції

Які документи потрібні для декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї:

Письмова заява

Паспорт-книжечка або ID-картка

Фотокартка розміром 3.5 на 4.5 см

Витяг про місце проживання / реєстрацію

Ідентифікаційний номер

Процедура декларування зброї поліцейськими:

Проводять візуальний огляд вогнепальної зброї.

Перевіряють отримані відомості.

Обліковують зброю.

Видають особі повідомлення про декларування.

Роз’яснюють особі правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї та про відповідальність за їх порушення.

Після процедури декларування поліцейські повертають зброю декларанту.

Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї вважаються законними після їх декларування в установленому порядку.

Задекларована вогнепальна зброя і боєприпаси до неї зберігаються особою на період дії воєнного стану.

В Україні введений в дію Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України” щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю”.

Це важливий крок до створення безпечного середовища для кожного з нас. Адже задекларована зброя — це контроль і порядок, а прихована — ризик і небезпека.

Декларуй у поліції — зберігай відповідально.

Комунікаційна кампанія здійснюється за підтримки Секретаріату ОБСЄ в межах проєкту «Підтримка зміцнення потенціалу державних органів влади України у запобіганні та боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин в усіх його проявах».