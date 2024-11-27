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Що потрібно знати про декларування зброї

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З 25 листопада 2024 року  вступив у дію Закон України «Про декларування зброї». Повна назва Закон України “Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України” щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.
що потрібно знати про декларування зброї

Прийняття цього Закону закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилить механізм контролю за обігом зброї, що є вкрай важливим не лише в період воєнного стану, а й у мирний час. Якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, вам необхідно негайно їх задекларувати. Зробити це можна у підрозділах Національної поліції. Детальніше про те, як задекларувати знайдену зброю та що для цього необхідно на інфографіці.

що потрібно знати про декларування зброї

Ви знайшли вогнепальну зброю і боєприпаси. Як задекларувати?

  • Негайно повідомити у поліцію про знахідку чи наявну зброю за номером 102
  • Упродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції за місцем Вашого перебування для декларування зброї або боєприпасів

  • Визначитись: задекларувати зброю і залишити собі  чи добровільно здати до підрозділів поліції

     

що потрібно знати про декларування зброї

Які документи потрібні для декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї:

  • Письмова заява
  • Паспорт-книжечка або ID-картка
  • Фотокартка розміром 3.5 на 4.5 см
  • Витяг про місце проживання / реєстрацію
  • Ідентифікаційний номер 

 

що потрібно знати про декларування зброї
  • Процедура декларування зброї поліцейськими:
  • Проводять візуальний огляд вогнепальної зброї.
  • Перевіряють отримані відомості.
  • Обліковують зброю.
  • Видають особі повідомлення про декларування.
  • Роз’яснюють особі правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї та про відповідальність за їх порушення.
  • Після процедури декларування поліцейські повертають зброю декларанту.
  • Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї вважаються законними після їх декларування в установленому порядку.
  • Задекларована вогнепальна зброя і боєприпаси до неї зберігаються особою на період дії воєнного стану. 

 

що потрібно знати про декларування зброї

В Україні введений в дію Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України” щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю”.

Це важливий крок до створення безпечного середовища для кожного з нас. Адже задекларована зброя — це контроль і порядок, а прихована — ризик і небезпека.

Декларуй у поліції — зберігай відповідально.

Комунікаційна кампанія здійснюється за підтримки Секретаріату ОБСЄ в межах проєкту «Підтримка зміцнення потенціалу державних органів влади України у запобіганні та боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин в усіх його проявах».

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