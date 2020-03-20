Що повинні знати тернополяни про дезінфекцію у багатоповерхівках?

На час карантину комунальники, як і медики, рятувальники та поліція, продовжують щоденну працю на передовій боротьби з коронавірусом, виконуючи як свої безпосередні обов’язки, так і надаючи додаткову послугу – дезінфекцію. Виконувати дану роботу працівники обслуговуючих підприємств (далі компаній-управителів чи управителів) у багатоквартирних будинках почали впродовж останніх днів. За цей час жителі багатоповерхівок поділилися на декілька таборів – хтось вдячний за працю, хтось вперто не бачить виконання робіт, а дехто навіть обурюється, бо їм не подобається запах «Біохлору» чи щось інше. Отже, що повинні знати тернополяни про роботу обслуговуючих підприємств в умовах карантину та санітарну обробку їхніх будинків?

Закупівля «Біохлору» . Кошти на придбання «Біохлору» компаніям-управителям та ОСББ було виділено рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради. На виконання рішення Тернопільського штабу з метою недопущення поширення коронавірусу у місті Тернополі, управителі оперативно приступили до роботи, не очікуючи на надходження коштів на їхні рахунки. «Біохлор» обраний тому, що він належить до малонебезпечних речовин, не має різкого хлорного запаху та не викликає алергії. Засіб призначений для застосування при дезінфекції прибирального матеріалу, а також для проведення профілактичної дезінфекції.

. Кошти на придбання «Біохлору» компаніям-управителям та ОСББ було виділено рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради. На виконання рішення Тернопільського штабу з метою недопущення поширення коронавірусу у місті Тернополі, управителі оперативно приступили до роботи, не очікуючи на надходження коштів на їхні рахунки. «Біохлор» обраний тому, що він належить до малонебезпечних речовин, не має різкого хлорного запаху та не викликає алергії. Засіб призначений для застосування при дезінфекції прибирального матеріалу, а також для проведення профілактичної дезінфекції. Що обробляють? Працівники проводять дезінфекцію шляхом зрошування з пульверизаторів та протирання дезрозчинами місць загального користування, а саме перил на сходових клітках, ручок на вхідних дверях, поштових скриньок та ліфтових кабін. Дізнатися, коли роботи проводили саме у вашому будинку ви можете, зателефонувавши у своє підприємство.

Працівники проводять дезінфекцію шляхом зрошування з пульверизаторів та протирання дезрозчинами місць загального користування, а саме перил на сходових клітках, ручок на вхідних дверях, поштових скриньок та ліфтових кабін. Дізнатися, коли роботи проводили саме у вашому будинку ви можете, зателефонувавши у своє підприємство. Оплата. Проведення робіт із дезінфекції не передбачене квартплатою ! Мешканці плутають вологе прибирання та дезінфекцію. Кратність проведення миття сходових кліток передбачена тарифом і здебільшого становить один раз в місяць (детальніше про цю послугу жителі можуть дізнатися в своєму обслуговуючому підприємстві). Збільшення кратності миття сходових кліток відобразиться на квартплаті – вона буде суттєво вищою. Втім, зізнаємося, що у зв’язку з ситуацією, яка склалася, працівники з комплексного прибирання докладають зусиль, щоб виконати вологе прибирання частіше, ніж передбачено графіком, отже роблять це безоплатно .

Проведення робіт із дезінфекції ! Мешканці плутають вологе прибирання та дезінфекцію. Кратність проведення миття сходових кліток передбачена тарифом і здебільшого становить один раз в місяць (детальніше про цю послугу жителі можуть дізнатися в своєму обслуговуючому підприємстві). Збільшення кратності миття сходових кліток відобразиться на квартплаті – вона буде суттєво вищою. Втім, зізнаємося, що у зв’язку з ситуацією, яка склалася, працівники з комплексного прибирання докладають зусиль, щоб виконати вологе прибирання частіше, ніж передбачено графіком, отже роблять це . Прибирання і дезінфекція – не одне і те ж саме! Дезінфекцію проводять щоденно, однак не у всіх будинках одночасно. Обмежена кількість працівників, які мають ще й інші професійні обов’язки, під час карантину насамперед здійснює дезінфекцію у десятках під’їздів. Ще раз наголошуємо – за цю послугу квартплату не нараховують, отже кожне підприємство самостійно вирішуватиме питання додаткової оплати своїм працівникам.

Дезінфекцію проводять щоденно, однак не у всіх будинках одночасно. Обмежена кількість працівників, які мають ще й інші професійні обов’язки, під час карантину насамперед здійснює дезінфекцію у десятках під’їздів. Ще раз наголошуємо – за цю послугу квартплату не нараховують, отже кожне підприємство самостійно вирішуватиме питання додаткової оплати своїм працівникам. Вік працівників . Переважна більшість працівників з комплексного прибирання відносяться до передпенсійного або пенсійного віку. Як відомо, саме вони перебувають у групі ризику, однак, не зважаючи на це продовжують роботу, наражаючись на небезпеку, щоб захистити здоров’я тернополян. Хочемо наголосити, що в умовах постійного тиску і скарг на працівників, вони мають моральне право написати заяви на відпустки за власний рахунок. Сотні літрів придбаного «Біохлору» – це чудово, але без людських рук вони нічого не варті. Якщо ви не можете просто подякувати за роботу, то принаймні не ображайте працівників, які виконують насправді важку фізичну працю. Знаєте як краще – ставайте поряд і працюйте!

. Переважна більшість працівників з комплексного прибирання відносяться до передпенсійного або пенсійного віку. Як відомо, саме вони перебувають у групі ризику, однак, не зважаючи на це продовжують роботу, наражаючись на небезпеку, щоб захистити здоров’я тернополян. Хочемо наголосити, що в умовах постійного тиску і скарг на працівників, вони мають моральне право написати заяви на відпустки за власний рахунок. Сотні літрів придбаного «Біохлору» – це чудово, але без людських рук вони нічого не варті. Якщо ви не можете просто подякувати за роботу, то принаймні не ображайте працівників, які виконують насправді важку фізичну працю. Знаєте як краще – ставайте поряд і працюйте! Обмежена кількість працівників . Нагадуємо, що дезінфекція – додаткова послуга, для проведення якої не було передбачено робочих рук. Тому доводиться вивільняти час та людей для надання саме цієї послуги. Крім того значний відсоток двірників та працівників з комплексного прибирання є не тернополянами, а жителями інших населених пунктів. У зв’язку з зупинкою міжміського сполучення, вони не встигають добиратися на роботу вчасно. На підприємствах намагаються вирішити цю проблему, організовуючи самостійне довезення своїх працівників з різних кутків Тернопільщини. Ця послуга також не передбачена тарифом.

. Нагадуємо, що дезінфекція – додаткова послуга, для проведення якої не було передбачено робочих рук. Тому доводиться вивільняти час та людей для надання саме цієї послуги. Крім того значний відсоток двірників та працівників з комплексного прибирання є не тернополянами, а жителями інших населених пунктів. У зв’язку з зупинкою міжміського сполучення, вони не встигають добиратися на роботу вчасно. На підприємствах намагаються вирішити цю проблему, організовуючи самостійне довезення своїх працівників з різних кутків Тернопільщини. Ця послуга також не передбачена тарифом. Час виконання . У одних будинках роботи виконують зранку, десь – під обід, у інших – під кінець робочого дня. Дезінфекція не проводиться одночасно у всіх будинках! Також просимо тернополян зауважити, що у цілях їхньої ж безпеки роботи виконуються у проміжку між 8.00 та 16.00, коли люди вже пішли на роботу. Це захищає їх від вдихання часток «Біохлору», які літають у повітрі до моменту їхнього осідання на поверхні.

. У одних будинках роботи виконують зранку, десь – під обід, у інших – під кінець робочого дня. Дезінфекція не проводиться одночасно у всіх будинках! Також просимо тернополян зауважити, що у цілях їхньої ж безпеки роботи виконуються у проміжку між 8.00 та 16.00, коли люди вже пішли на роботу. Це захищає їх від вдихання часток «Біохлору», які літають у повітрі до моменту їхнього осідання на поверхні. Запах «Біохлору». Він є менш токсичним, ніж запах звичайного хлору. Швидко вивітрюється. Отже, якщо ви повернулися з роботи, а у під’їзді відсутній запах хлору, це не є показником того, що дезінфекція не проводилася.

Він є менш токсичним, ніж запах звичайного хлору. Швидко вивітрюється. Отже, якщо ви повернулися з роботи, а у під’їзді відсутній запах хлору, це не є показником того, що дезінфекція не проводилася. Що можуть зробити пересічні тернополяни? Для посилення заходів власної безпеки, кожен мешканець може власноруч протерти перила, дверні ручки, вмикачі, кнопку виклику ліфта на своєму поверсі. Для цього підходить як розчин хлору, так і інші засоби для дезінфекції поверхонь.

Для посилення заходів власної безпеки, кожен мешканець може власноруч протерти перила, дверні ручки, вмикачі, кнопку виклику ліфта на своєму поверсі. Для цього підходить як розчин хлору, так і інші засоби для дезінфекції поверхонь. Запрошуємо волонтерів . Оголошуємо набір волонтерів для оперативнішого проведення робіт із дезінфекції житлового фонду. Наразі такими волонтерами є лише наші двірники та працівники з комплексного прибирання, які, як зазначалося вище, виконують цю функцію безкоштовно, а також продовжують при цьому виконувати свою основну роботу. Подати заявку волонтери можуть у підприємство, яке обслуговує ваш будинок, або ж написати у нашу «Електронну приймальню» . Ми обов’язково розповімо нашим читачам про цих свідомих та сміливих тернополян. Цілком можливо, що виконавши роботу замість літнього двірника, ви врятуєте чиєсь життя. Очікуємо на ваші заявки!

. Оголошуємо набір волонтерів для оперативнішого проведення робіт із дезінфекції житлового фонду. Наразі такими волонтерами є лише наші двірники та працівники з комплексного прибирання, які, як зазначалося вище, виконують цю функцію безкоштовно, а також продовжують при цьому виконувати свою основну роботу. Подати заявку волонтери можуть у підприємство, яке обслуговує ваш будинок, або ж написати у нашу «Електронну приймальню» . Ми обов’язково розповімо нашим читачам про цих свідомих та сміливих тернополян. Цілком можливо, що виконавши роботу замість літнього двірника, ви врятуєте чиєсь життя. Очікуємо на ваші заявки! Заборгованість. Вимагаючи виконання послуги, за які не оплачують, тернополяни забувають розрахуватися з обслуговуючими підприємствами навіть за отримані послуги. Проводячи щомісячну оплату за спожитий газ, воду та електроенергію, тернополяни розуміють, що можуть бути «відключені», а от заборгованість за утримання будинку та прибудинкової території («квартплата») по Тернополю складає шалену суму. Суму заборгованості по вашому будинку ви можете дізнатися, зателефонувавши до управителя. Дуже часто ті жителі, які справно оплачують, потерпають через злісних боржників, які є чи не у кожному під’їзді. Багатоповерхівка – спільна власність мешканців. Обслуговуюче підприємство має надавати лише перелік послуг, передбачених тарифом, але, розуміючи усю відповідальність, зараз виконують роботу фактично на благодійних засадах.

Тернопіль житлово-комунальний