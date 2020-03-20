Головною несподіванкою сьогоднішнього дня в стінах тернопільської ОДА стало далеко не представлення нового очільника області Володимира Труша, а поява “нових” облич, яких він привів з собою.

До слова, помпезне представлення колишнього очільника Тернопільської області Ігоря Сопеля Президентом України звелося до представлення Володимира Труша тільки Сопелем. Ніхто з адміністрації Президента на ранковому зібранні не був присутній.

Втрата зацікавленості командою Зе Тернопільщиною продиктована двома факторами. По перше, це зустріч Президента Володимира Зеленського та створення йому коридора ганьби під час представлення Ігоря Сопеля. По друге, повернення області команді Порошенка. Такий висновок можна зробити з реанімації колишнього заступника голови ОДА Степана Барни, вихідця з Бережан – Олега Валова. Саме він повертається на посаду одного з заступників при “зеленому” голові ОДА Володимиру Трушу.

Єдине, що в цій ситуації тішить, що територіальна реформа, за яку Олег Валов відповідав у попередньому складі ОДА, таки буде завершена, бо звалити все на попередників йому не вийде.

Двох інших заступників новий очільник області привезе з Рогатина.