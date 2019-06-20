Що поїсти і куди піти в Файному місті Тернопіль?

Тернопіль приваблює туристів цікавим історичним минулим, насиченим культурним життям і унікальними природними куточками регіону. В останні роки місто небезпідставно претендує на звання гастрономічної столиці Західної України. Тут поєдналися та найкращі кулінарні традиції різних народів Європи. Плануєте гастрономічний тур і бажаєте дізнатися, де смачно поїсти в Тернополі?

В Пабі Файне місто меню задовольнить найвибагливіших клієнтів

В звичному сприйнятті спеціалізації закладів харчування смачні страви асоціюються з ресторанами. Паби, здебільшого, частують гостей пивом та простими закусками. Але цей заклад обрав оригінальну концепцію. Страви готують шеф-кухарі найвищої кваліфікації. В Пабі Файне місто меню дуже різноманітне:

Панські деруни з м’ясними та грибними начинками вже здобули популярність серед постійних відвідувачів закладу.

Авторські ковбаски, закуски та страви приготовані на грилі.

Величезні пательні з картоплею та м’ясом для дружньої компанії.

Вишукані десерти.

Пивний ресторан пропонує великий вибір крафтових та ексклюзивних тонізуючих напоїв. Все дуже смачне, адже страви готуються з виключно свіжих інгредієнтів бездоганної якості. Жителі Тернополя знають – Сім’я ресторанів Файного Міста неухильно дотримується найвищих стандартів сервісу. Заклад дуже популярний, адже тут можна гарно відпочити і розважитися.

Здавалося б, такі послуги повинні коштувати дорого. Але Паб Файне місто руйнує стереотипи. Ви будете приємно здивовані цінами. Тут можна поїсти дешевше, ніж вдома.

Доставка від Файного: швидко і смачно

Не маєте можливості чи бажання готувати страви? Але смачна їжа – щоденна і життєво важлива потреба. Не обов’язково витрачати час на відвідування ресторану. Доставка від Файного працює щоденно з 11:00 до 23:30.

Мінімальна вартість замовлення складає лише 200 грн. в Тернополі, за межі міста – 300 грн. Якщо вартість замовлення перевищує 400 грн., заклад пропонує безкоштовну доставку. Кооперуйтеся з друзями і заощаджуйте. Обирайте будь-які страви в меню Файне місто доставка буде здійснена у найкоротші терміни. Кур’єри використовують спеціалізовані ємності для транспортування їжі. Вона буде мати привабливий вигляд і необхідну для споживання температуру.

Скористайтеся пропозиціями цього закладу. Тут вміють дбати про своїх клієнтів.