Що робити, коли вас зупиняє поліція?
Якщо вас зупинили на дорозі, важливо знати кілька простих правил:
1️⃣ Зберігайте спокій. Зупинка не означає автоматично, що ви зробили щось не так. Спокійна реакція допоможе уникнути зайвих непорозумінь.
2️⃣ Зупиняйтесь у безпечному місці. Як тільки помітили сигнал, плавно зупиніться на узбіччі.
3️⃣ Покажіть документи. Підготуйте водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію автомобіля і страховий поліс, коли вас попросять їх показати.
4️⃣ Права та повага. Ви маєте право знати причину зупинки, але взаємна ввічливість зробить спілкування простішим і приємнішим.
Пам’ятайте: дотримання правил – це запорука безпеки для всіх! 🚦