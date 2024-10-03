Що робити, коли вас зупиняє поліція?

Якщо вас зупинили на дорозі, важливо знати кілька простих правил:

1️⃣ Зберігайте спокій. Зупинка не означає автоматично, що ви зробили щось не так. Спокійна реакція допоможе уникнути зайвих непорозумінь.

2️⃣ Зупиняйтесь у безпечному місці. Як тільки помітили сигнал, плавно зупиніться на узбіччі.

3️⃣ Покажіть документи. Підготуйте водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію автомобіля і страховий поліс, коли вас попросять їх показати.

4️⃣ Права та повага. Ви маєте право знати причину зупинки, але взаємна ввічливість зробить спілкування простішим і приємнішим.

Пам’ятайте: дотримання правил – це запорука безпеки для всіх! 🚦