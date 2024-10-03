Хвилина мовчання на честь Віталія СУСЛЕНКА

Віталій СУСЛЕНКО, 43-річний захисник України, народився 21 січня 1980 року в Тернополі, навчався у Тернопільській українській гімназії імені Івана Франка. Потім здобув вищу освіту в Тернопільському державному економічному університеті. До війни він займався програмуванням та підприємницькою діяльністю.

З перших днів повномасштабного вторгнення Віталій вирішив стати на захист Батьківщини. 25 лютого 2022 року він був мобілізований. Віталій воював на Лиманському напрямку, де отримав позивний “Сулік”.

Однокласники згадують Віталія як добру і щиру людину, завжди усміхнену та веселу. Він не вмів відмовляти і завжди був готовий допомогти. Загинув Віталій 21 березня 2023 року поблизу селища Білогорівка на Луганщині.

За свій подвиг Віталій СУСЛЕНКО посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

Віталій залишив маму Валентину Анатоліївну, дружину Тетяну, доньку Марію та сина, який теж став на захист Батьківщини і зараз служить в ЗСУ.

Інф. Тернопільська міська рада