Що робити, якщо вдома у когось з родичів позитивний тест на коронавірус?

Відповідає на запитання лікар-епідеміолог Олег Голінатий: «У випадку позитивного тесту на коронавірус у одного з членів сім’ї, на двохтижневу самоізоляцію йдуть ВСІ співмешканці. Діти не йдуть до школи, дорослі не йдуть на роботу. Слід звернутись до свого сімейного лікаря, який відкриє лікарняний лист всім контактним особам.

До нормального життя ви зможете повернутись через 14 днів, якщо протягом цього часу у вас не з’явилось жодних симптомів хвороби. Є також інший варіант, якщо ви працевлаштовані і вам потрібно швидше вийти на роботу. У такому випадку вам потрібно відбути на самоізоляції не 14, а 8 днів, після чого, якщо знову ж таки немає жодних симптомів, сімейний лікар може дати направлення на ПЛР-тест. Якщо він виявиться негативним, можете повертатись до роботи».