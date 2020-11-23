Помер о. Володимир Демчук з церкви св. священномученика Йосафата в Тернополі

Сьогодні, 23 листопада, після тривалої хвороби відійшов у вічність священник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ о. Володимир Демчук. Священнослужитель виконував уряд сотрудника парафії УГКЦ св. священномученика Йосафата (м. Тернопіль), був багатолітнім духівником християнського колегіуму імені Патріарха Йосифа Сліпого. Батько 4 дітей.

Народився священнослужитель 25 грудня 1973 року в селі Нижчі Луб’янки, Збаразького району, Тернопільської області. Закінчив Тернопільську духовну семінарію імені Патріарха Йосифа Сліпого та католицький університет Айхштетт-Інгольстадт, де здобув ліцензіат богослов’я у галузі християнської соціальної етики.

Ієрейські свячення отримав 21 листопада 2004 року з рук владики Василія Семенюка, архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського. За особливу ревність священничого служіння був нагороджений церковною нагородою – нагрудним золотим хрестом.

Сьогодні, о 18.00, у храмі св. Йосафата (масив «Дружба») владика Василій Семенюк очолить заупокійну Святу Літургію та священничий Похорон.

Архиєпископ Василій, єпископ-помічник Теодор, працівники курії архиєпархії, духовенство Тернопільських деканатів висловлюють щирі співчуття родині покійного.

Нехай Всемилостивий Господь прийме душу о. Володимира до Небесної Оселі, де всі святі і праведні спочивають.

прес-служба архиєпархії