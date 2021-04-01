Що суд вирішив з чоловіком, який стріляв по дітях у Тернополі

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області розглянув клопотання про продовження запобіжного заходу відносно підозрюваного у скоєнні тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї).

Довідка: За версією слідства, 21 січня 2021 року близько 11 год. 00 хв., підозрюваний, з вікна своєї квартири, здійснив прицільний постріл із вогнепальної зброї в дітей, які знаходились на спортивному стадіоні однієї із тернопільських шкіл. В результаті протиправних дій двом малолітнім потерпілим спричинено тілесні ушкодження у вигляді вогнепальних поранень.

01 квітня 2021 року, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області підозрюваному продовжений строк тримання під вартою до 30 квітня 2021 року.

Ухвала може бути оскаржена до Тернопільського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її проголошення

З текстом ухвали суду можна ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень за № 607/5220/21, – повідомляє пресслужба суду.