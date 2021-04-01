Автомобіль за втридорога, чужі квартири і мільйон готівкою: що задекларував «слуга» від Тернополя Андрій Богданець

Останнього дня терміну подання декларацій свої доходи за 2020-ий рік оприлюднив народний депутат-мажоритарник від Тернополя, «слуга народу» Андрій Богданець.

Торік статки нардепа з Тернополя зросли на суттєву суму.

По-перше, його зарплата склала 467 569 гривень (проти 198 088 грн. у 2019-му).

По друге, йому вдалося дуже вигідно продати свій автомобіль Ford Edge 2017 р.в., який він придбав у 2019 році за 272 тисячі гривень. Ось тільки не зрозуміло, чи продав Андрій Володимирович машину за 750 тисяч чи за 840 тисяч гривень, оскільки саме ці дві суми він задекларував як дохід від продажу рухомого майна. При цьому з його декларації зник лише 1 автомобіль, а другий, Ford Edge 2018 р.в., придбаний у тому ж 2019-му році, залишився у власності нардепа.

Очевидно, за виручені кошти Андрію Богданцю вдалося погасити кредит в сумі понад 160 тисяч гривень, а також суттєво поповнити готівкові (1,2 мільйона у гривні) та банківські (77 872 грн.) запаси. Сума у валюті в нього залишилася незмінною – 14 тисяч доларів США готівкою.

З нерухомого майна у власності нардепа є лише земельна ділянка у Тернополі площею 600 кв. м. При цьому житло у нашому місті та у столиці Андрій Богданець орендує, пише Номер Один.