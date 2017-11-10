Що “світить” порушникам правил благоустрою Тернополя?

Із настанням осінньо-зимового періоду, питання належного утримання міських територій вимагає особливої уваги. Відповідно до Правил благоустрою міста Тернополя період осінньо-зимового утримання встановлюється з 15 жовтня до 15 квітня.

Прибирання міських територій здійснюється два рази на добу: ранкове до 8.00 год. та денне – з 14.00год. та по мірі потреби (снігопад, ожеледиця, святкові дні, тощо).

Балансоутримувач або підприємство, яке здійснює утримання тієї чи іншої території за договором, повинні завчасно заготовляти достатній запас матеріалу (пісок,шлак) для проведення заходів боротьби з ожеледицею.

До моменту укладання угоди зі спеціалізованою організацією, благоустрій території приватного будинковолодіння та санітарне утримання прилеглої території в межах даного будинковолодіння (тротуар, зелена зона) забезпечується її власником або користувачем цієї ділянки.

Підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, фізичні особи-підприємці зобов’язані укладати із спеціалізованою організацією відповідні договори на виконання робіт з санітарного прибирання прилеглих та закріплених території.

Підприємства торгівлі, побутового обслуговування, ринки, власники кіосків та інших об’єктів дрібнороздрібної торгівлі, автозаправні станції, тощо зобов’язані прибирати прилеглу територію по периметру споруд ( кіоски, намети, лотки, тощо) на віддалі 15м.

Прибирання і утримання зупинок громадського транспорту, санітарно-технічне утримання і очищення урн від відходів проводиться суб’єктом господарювання або балансоутримувачем згідно укладеної угоди.

З метою забезпечення належного санітарного стану, працівниками управління муніципальної поліції Тернопільської міської ради проводяться щоденні обстеження території міста на предмет дотримання Правил благоустрою м. Тернополя. За порушення Правил, винних осіб буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 152 КУпАП.

У разі порушення вимог вищезазначених Правил, винних осіб буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 152 КУпАП, якою передбачено накладення штрафу на громадян від 340грн. до 1360грн. і на посадових осіб, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності – від 850грн. – 1700грн.

Управління муніципальної поліції Тернопільської міської ради