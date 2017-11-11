Як витратили майже 70 тис. грн. на фінансування Програми міжрегіонального та зовнішньоекономічного співробітництва

У третьому кварталі 2017 р. з обласного бюджету Тернопільської області виділено 68,8 тис. грн. на фінансування Програми міжрегіонального та зовнішньоекономічного співробітництва на 2014–2017 рр.

За ці кошти організовано меморіальні заходи з нагоди відзначення 100-річчя битви під Зборовом (2,8 тис. грн.); профінансовано транспортні витрати до Польщі під час відпочинку та реабілітації дітей сімей військовослужбовців Тернопільської обл., які беруть участь у бойових діях на території проведення антитерористичної операції на Сході України (48,4 тис. грн.); організовано поїздку офіційної делегації області в м. Криниця-Здруй з метою участі у 27-му Економічному форумі (10,5 тис. грн.); взято участь у 2-й Міжнародній спеціалізованій виставці „Іран Експорт – 2017” (1,7 тис. грн.); організовано поїздку офіційної делегації області в м. Люблін у VІ Конгресі ініціатив Східної Європи (5,3 тис. грн.). Основну питому вагу у вказаних витратах займали транспортні витрати (76,5%), але не зовсім доцільним й економічно виправданим було придбання флешок, на що витрачено майже 10 тис. грн. (14,2%).

У результативних показниках виконання програми не були представлені чіткі та реальні результати діяльності управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу Тернопільської ОДА, які дали б змогу показати влив виділених коштів з обласного бюджету Тернопільської обл. на поліпшення стану регіону в сфері зовнішньоекономічної діяльності.