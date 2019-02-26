Що таке “Сусідська варта” і навіщо вона тернополянам

Розпочався конкурсний відбір організацій, що мають на меті створити «Сусідську варту».

Хочете зробити свій будинок безпечним, не чекаючи, що хтось прийде і зробить її за вас? Спокійно їздити у відпустку та залишати свою оселю на тривалий період? Налагодити співпрацю та оперативний обмін інформацією з поліцією та бути вкурсі реальної ситуації зі злочинністю у власному районі? Тоді вам необхідна “Сусідська варта”.

Проект “Сусідська варта” ґрунтується на філософії “community policing” – успішному досвіді, який за понад 30 років добре зарекомендував себе в США, Канаді, Естонії, Молдові та ще багатьох країнах світу. В основі – взаємодія громади, влади і поліції, коли мешканці стежать за порядком спільно з поліцейськими. І про всі випадки, які викликають підозру чи непокоять, повідомляють правоохоронців. Наприклад, про незнайомих людей чи автомобілі, які викликають сумніви у доброчесності, чи дрібне хуліганство, підозрілі події.

В Тернополі вже відбулися перші презентації та тренінги:

https://www.facebook.com/gctecr/posts/535391456983607

https://www.facebook.com/voz.bezpechna.gromada/posts/980089132186392

ГО «Центр громадського моніторингу та аналітики» за підтримки Міжнародний фонд “Відродження” в рамках проекту “Спільними зусиллями до безпечного міста” та у співпраці з Патрульна поліція Тернопільської області та Поліція Тернопільської області оголошує конкурс серед ОСББ та ініціативних груп будинків Тернополя щодо запуску «Сусідської варти» та отримання комплекту відеоспостереження для власного двору!

Для того, щоб узяти участь у конкурсі, необхідно:

– Провести збори мешканців будинку та прийняти рішення щодо створення «сусідської варти» (заручитися підтримкою 30% жителів);

– Ознайомитися з алгоритмом її запуску та створити план дій «Безпечний двір» з залученням поліцейських та координаторів проекту (залишити заявку та отримати контакти можна за телефоном (066) 802 61 07 –Ірина);

– Подати мотиваційний лист та план роботи «Сусідської варти» у вашому ОСББ.

Конкурсні пропозиції прийматимуться з 20.02.2019 до 20.03.2019 на електронну пошту thrg.ua@gmail.com, після чого конкурсна комісія обере 5 пілотних ОСББ, з якими буде реалізовуватися вищевказана ініціатива.

Тож долучайтеся та передайте знайомим! Створюємо безпеку власноруч!

Зразки документів можна знайти тут: https://drive.google.com/…/1SESG4kcomrWs8yF62S8YYYj2pK6U8R4…