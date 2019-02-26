Сімейні лікарі в Тернопільському районі отримують від 12 до 15 тис. грн

Відбулося чергове засідання медичної ради Тернопільського району, на якому заслухали звіт головного лікаря Тернопільської районної центральної лікарні Івана Трача та підбили підсумки роботи медичної галузі. Участь у засіданні взяли керівники району та управління охорони здоров’я ОДА, голови ОТГ, лікарі.

За словами Івана Трача, минулий рік для медицини району став роком реформ. У жовтні 2018-го на сесії районної ради прийнято рішення про ліквідацію ТРТМО і перетворення організації у два неприбуткових некомерційних підприємства Тернопільської районної ради — «Тернопільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та «Тернопільську центральну районну лікарню».

«Уже укладено договір з Національною службою здоров’я, а це означає, що заробітна плата медиків «первинки» зросла у кілька разів. Сьогодні сімейні лікарі отримують від 12 до 15 тис. грн, а молодший медичний персонал – до 8 тис. грн. Зараз у районі будується три амбулаторії, здана в експлуатацію Великоберезовицька АЗПСМ. Щодо фінансування, то за 2018 рік з районного бюджету нам виділено 6 млн. 518 тис грн. додаткових коштів», – зауважив Іван Михайлович.

Під час реорганізації медичного об’єднання проведено оптимізацію персоналу. Адже невідкладну допомогу, що була на балансі медзакладу, перевели в обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Проте працювали так, щоб жодна людина не постраждала. Тому хтось залишився у лікарні, більшість працевлаштовано у центрі екстреної медичної допомоги, інші стали на облік у центрі зайнятості.

«Ми плануємо запустити мережу аптек, яка працюватиме за програмою «Доступні ліки», бо вважаємо, що аптечний пункт має бути при кожному ФАПі, не говорячи вже про амбулаторії. Людина з Настасова не повинна їхати до Тернополя за медикаментами, а могла б спокійно їх придбати у себе в селі», – окреслив плани головний лікар. До речі, згідно з наказом міністерства охорони здоров’я України від 31.01.2019 року КНПТРР «Тернопільська центральна районна лікарня» є у Переліку здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики.

До слова, торік з Байковецької ОТГ у районну поліклініку звернулися 9400 чоловік, а у другу міську – 1189 осіб.

Начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук у своєму виступі окреслив проблемні ділянки медицини району. Адже з використання коштів за програмою «Доступні ліки» в області Тернопільський район лише на 17 місці. Потрібно активніше попрацювати над тим, щоби донести інформацію людям. «Сьогодні в області максимальна заробітна плата сімейного лікаря – 25 тисяч гривень, мінімальна – 12 -13 тис.грн. І вона залежить від кількості підписаних декларацій. У Тернопільському районі 70% населення підписали декларації з сімейними лікарями. Ми зараз будуємо 19 амбулаторій, до кінця року плануємо закупити 134 автомобілі. Також у планах – купівля обладнання для амбулаторій. Сьогодні ми бачимо реальну підтримку місцевою владою медицини району. Пороте ваш район серед тих поодиноких районів, де немає заборгованості із заробітної плати», – розказав Володимир Богайчук.

Серед планів на 2019 рік – продовження реформ первинної допомоги, введення електронної картки пацієнта, електронного лікарняного листка і електронного направлення. Для цього необхідна комп’ютеризація сімейних лікарів і комп’ютеризація спеціалістів.

Руслана Стасишин, сайт Хата

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