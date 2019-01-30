Підприємці Чорткова підтримали будівництво нового комунального ринку на 100 торгових місць

На запрошення міського голови Володимира Шматька у сесійній залі міської ради зібрались підприємці, які ведуть діяльність на міському комунальному ринку.

Як і було попередньо анонсовано, на зустрічі обговорювались питання будівництва нового критого ринку та умови співпраці з ринком «Набережний».

Міський голова Володимир Шматько:

«Перенести ринок з історичної частини нашого міста – дуже важливе завдання для мене, як міського голови. Я обіцяв виконати це ще у своїй передвиборчій програмі. Запевняю, що виконаю цю обіцянку.

Зараз питання постає у наступному: чи ми будуємо новий комунальний ринок на території комунгоспу, витрачаючи при цьому великі кошти з міського бюджету чи обдумуємо всі «за» і «проти» і розглядаємо варіант переходу у ринок «Набережний».

Я поважаю думку кожного з вас. Тому, опісля обговорень, ми маємо прийняти конкретне рішення, аби не затягувати час».

Розповідаючи присутнім про проект нового критого ринку, очільник міста зазначив, що він розрахований на 100 торгових місць. Орієнтовна вартість самого критого павільйону складає близько 11 млн. грн. В бюджеті міста Чорткова на 2019 рік поки передбачено чотири мільйони гривень на це будівництво.

Додатково на території комунального підприємства теплових мереж Тернопільської обласної ради «Тернопількомуненерго», яку попередньо викупила міська рада, заплановано звести трьохповерху будівлю. Перший поверх будівлі заплановано відвести під м’ясний павільйон, два наступних поверхи – під бізнес-хаб з доступом до широкого кола послуг підтримки підприємців.

Також з метою розвантаження автомобільного руху у центрі міста заплановано звести комунальну двохповерхову автопарковку по вул. О. Гончара, щоб облаштувати виїзд з території нового промислового ринку.

У свою чергу, представники керівництва ринку «Набережний» запропонували підприємцям вести свою діяльність на базі вищезазначеного ринку. Аліна Торкіт розповіла про можливість винайму 106 торгових місць. Кожен торговий кіоск обладнаний електричним освітленням та опаленням, наявний лічильник та регулятор тепла.

Після тривалих обговорень та запитань підприємці комунального ринку практично одноголосно проголосували за те, щоб міська влада розпочала будівництво нового комунального критого ринку.

На зустрічі вирішено створити робочу групу з числа підприємців для подальшої співпраці з міською владою.

Обговорення проходили за участі заступника міського голови Романа Тимофія, депутатів міської ради, активної громадськості.

Чортківська міська рада