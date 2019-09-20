Що вирішив суд щодо забудови дачних ділянок у Тернополі

Судове засідання у Господарському суді Тернополя щодо забудови дачних ділянок товариства «Ювілейний» перенесли на 15 годину 24 жовтня. Таке рішення оголосила суддя Надія Бурда.

До справи долучили нові документи зі сторони позивача і відповідача. Для того, щоб обидві сторони мали час із ними ознайомитися, слухання перенесли, повідомила “Новинам” Тернопільської філії Суспільного голова товариства «Ювілейний» Олена Любовецька. За її словами, дачники виступали проти рішення міської ради забрати їхні ділянки і на цій території збудувати два житлові будинки та парк.

Товариство Ювілейний займає 15 гектарів між вулицями Київською -Тарнавського в Тернополі. На цій території є 230 дач. Тернопільська міськрада запропонувала садоводам землю у селі Малашівці Зборівського району. Люди відмовляються переїздити, каже голова товариства «Ювілейний» Олена Любовецька.

Тому дачники вже провели дві акції проти забудови. Також вони взяли участь у громадських слуханнях 10 вересня в Українському домі в Тернополі.

16 серпня Господарський суд області задовольнив позов представників садівничого товариства «Ювілейний» і прийняв рішення не демонтовувати дачні споруди. Рішення про те, що дачники мають звільнити ділянки до 9 вересня прийняли 30 липня на виконкомі міськради. На час судових розглядів його призупинили.

Дачні ділянки для залізничників Тернопільський райвиконком виділив у 1967 році. У 2004 році Господарський суд визнав садівниче товариство «Ювілейний» постійним користувачем цих земельних ділянок.