У тернопільських “Промінчиках” відкривається сезон свят для малят

І хоча на дворі різко похолодало, в “Промінчиках” завжди тепло, затишно і пахне осінніми яблучками. Чому саме яблуками? Тому що на діток чекає свято “Яблучка рум’яні”: будемо робити яблучка для яблуньки, будемо яблучка збирати, сортувати за кольором, годувати яблучками звірят, танцювати та співати. І, звичайно, в кінці свята пригощатися дарунками яблуньки – яблучками, яблучним пирогом і яблучним соком.

Збирають діток з мамами віком від 1,5 до 4 років.

Адреса: вулиця Чорновола, 4, Тернопіль, Тернопільська область, 46002

Телефон: 067 353 1432