Що задекларував головний кадровик Тернополя?

Начальник відділу кадрового забезпечення Тернопільської міської ради Василь Стандрет у декларацію про доходи і майновий стан за 2020 рік вніс чимало об’єктів нерухомості. А от щодо обновок, то у його родини з’явилося тільки два автомобілі.

Особисто у власності Василя Стандрета є квартира у Тернополі площею 64,8 квадратних метрів, гараж – 43,9 кв. м і земельна ділянка – 28 кв. м, пише

Житловий будинок площею 59,2 кв. м і надвірна будівля на 60 кв. м у Скоморохах Тернопільського району має у власності дружина чиновника – Роксана Степанівна. Там ж у жінки є земельна ділянка площею 900 кв. м. А ще пані Роксана володіє 75% тернопільської квартири площею 65,5 кв. м. Також у неї в Файному місті є земельна ділянка площею 28 кв. м.

Окрім того, Василь Володимирович і його дружина будують кожен по гаражу, обидва після здачі в експлуатацію матимуть площу по 24 кв. м.

У минулому році у родини Стандретів з’явилося дві автівки. Глава сімейства придбав за 97 тис. 795 грн. «Джип Компасс» 2016 року випуску. Автомобіль цієї марки і року випуску на спеціалізований автосайтах вартує в середньому 350 тис. грн. Ще один автомобіль у 2020 році з’явився у доньки чиновника Діани. Щоправда ВАЗ-21063 доволі старенький, аж 1997 року випуску.

Заробітна плата Василя Стандрета у минулому році склала 370 тис. 672 грн. або майже 31 тис. грн. щомісяця. Його дружина, яка теж трудиться в муніципалітеті, внесла до сімейного бюджету 189 тис. 221 грн.

Головні заощадження сімейство Стандретів тримає в готівці: 160 тис. грн. – Василь Володимирович і 87 тис. грн. – Роксана Степанівна. Також на двох у них знаходиться 68 тис. 337 грн. на кількох банківський рахунках.