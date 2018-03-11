Щоб відкрити “МакДональдз”, дозвіл Тернополю дав центральний офіс у Варшаві

Якщо зважити, то відкриття закладу харчування “МакДональдз” у невеликому місті Тернопіль – це прорив.

Давайте розберемося. Для того, щоб відкрити це кафе у нас, дозвіл Тернополю дав центральний офіс у Варшаві. Відповідно затвердили кошторис, виділили гроші на будівництво закладу. Якщо порівняти, сьогодні МакДональдзу немає ні в чималому Івано-Франківську, ні в прикордонних Чернівцях, та й взагалі наш буде лише третім у Західній Україні! То ж варто визнати, що це неабиякий рівень довіри варшавського офісу до нашого міста. Водночас, це й тест для місцевих підприємців: чи усвідомлять вони, що МакДональдз в Тернополі – це новий етап життя для міста, чи як завжди, будуть протестувати щодо чиєїсь, не їхньої ініціативи?