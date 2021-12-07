На Тернопільщині лікарка хотіла $1500 за рішення про непридатність до військової служби

У Тернопільській області суд затвердив угоду про визнання винуватості щодо лікарки КНП «Підгаєцька центральна міська лікарня».

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 19 листопада.

29 вересня 2021 року лікар одержала 1500 доларів за вплив на рішення військово-лікарської комісії про непридатність особи до строкової військової служби у Збройних силах України за станом здоров’я.

До суду надійшла угода про визнання винуватості.

Жінка заплатить 42 500 гривень штрафу. Також їй на 3 роки заборонено обіймати посади, пов’язані із призовом громадян на строкову військову службу.