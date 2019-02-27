Школа №28 – найактивніша серед усіх навчальних закладів Тернополя

Тернопільська загальноосвітня школа №28 – найактивніша серед усіх навчальних закладів м.Тернополя у долученні до Всеукраїнського освітнього проекту «Здорове харчування для дітей».

Сьогодні 35% усіх зареєстрованих класів – це все учні 2-8 класів цього навчального закладу, який просто “живе” темою здорового харчування. Стенди, стінгазети, творчі куточки – все оформлено в цьому тематичному напрямі. Щотижня навіть проходять ярмарки з домашніми смаколиками, які привносять різноманіття у шкільне меню.

Регіональний координатор проектуАлла Рожковідзначає: “У лютому ми провели уроки тарілки здорового харчування для учнів ЗОШ 28, які одними з перших зареєструвались щодо участі у проекті. Я дуже радію, що незважаючи на довге очікування, діти почувались вмотивованими до цього уроку та докладали зусиль, аби їх перша Тарілка здорового харчування вийшла кольоровою та по-справжньому корисною”.

Нагадаємо, минулого року у Тернополі стартувала регіональна ініціатива Всеукраїнського освітнього проекту «Здорове харчування для дітей», що присвячена Тарілці здорового харчування. В ході проекту планується охопити усі загальноосвітні школи міста.

Мета проекту – підвищення рівня обізнаності школярів із засадами здорового харчування та мотивація дітей і батьків до здорового способу життя. Матеріали проекту узгоджені та рекомендовані до використання Асоціацією дієтологів України та Центром громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Довідка про проект «Здорове харчування для дітей»: