Новини Тернополя 

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області попереджає водіїв про закриття дороги державного значення М-21. Схема об’їзду

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У зв’язку з надзвичайною ситуацією, яка склалась на Вінниччині (місто Калинівка) Служба автомобільних доріг у Тернопільській області попереджає водіїв про закриття руху для всіх видів транспорту на дорозі державного значення М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (Вінницька область).

Дорожники просять водії під час пересування Вінниччиною особливу уваги звертати на інформаційні панно зі схемою об’їзду.

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