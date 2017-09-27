Служба автомобільних доріг у Тернопільській області попереджає водіїв про закриття дороги державного значення М-21. Схема об’їзду

У зв’язку з надзвичайною ситуацією, яка склалась на Вінниччині (місто Калинівка) Служба автомобільних доріг у Тернопільській області попереджає водіїв про закриття руху для всіх видів транспорту на дорозі державного значення М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (Вінницька область).

Дорожники просять водії під час пересування Вінниччиною особливу уваги звертати на інформаційні панно зі схемою об’їзду.