Нестандартна проща для студентів відбулась у Зарваниці (відео)

23 вересня 2017 року в Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулася перша студентська проща «Будуймо оазиси Любові». Прощу організував Центр академічного душпастирства при Комісії у справах молоді УГКЦ. Її мета ‒ допомогти молодим людям відкрити свої серця для Бога і навчитися разом з Ним творити своє майбутнє життя. У прощі взяли участь студенти з Києва, Львова, Тернополя, Стрия, Івано-Франківська, Дрогобича, Дублян, Дніпра, Хмельницького.

Проща відбувалася в доволі нестандартному форматі і розпочалася з екскурсії по всесвітньому марійському відпустовому центрі. Потім учасники попрямувала на студентську Хресну Дорогу з розважаннями та Архиєрейську Божественну Літургію, яку очолив Владика Теодор (Мартинюк) – Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський, УГКЦ. Після обіду відбулася дискусійна зустріч “відкритого університету”, на якій присутні ділились досвідом своєї зустрічі з Богом та Його дією у їхньому житті. Серед запрошених доповідачів були о. Максим Рябуха, c. Наталя Мельник, Павло Дідула, Денис Коляда та інші. Подружжя Деркач Михайло та Ірина, які були активними учасниками спільноти Центру Студентського Капеланства, поділилися своєю історією, що сформувала їхню сім’ю.

Після всіх дискусій запальними піснями молодь розважали гурти SofiBand та ТРІОДА.