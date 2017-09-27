Корумпований та звільнений правоохоронець може очолити Кременецьку РДА, – Іван Ковалик

Корумпований та звільнений правоохоронець може очолити Кременецьку районну державну адміністрацію. Про це пише тернопільський активіст Іван Ковалик у мережі Фейсбук.



Таким чином, команда Степана Степановича поповниться ще одним “професіоналом”, бо претендент на посаду голови РДА вже напевне живе по-новому і хоче змінити систему на краще!

Але в цій публікації пропоную Вам ознайомитися з тернистим шляхом Козубського Володимира Петровича в міліції: в червні 2010 року працівники СДСБЕЗ Тернопільського МВ Козубський В.П., Глазунов В.В., Бик Р.І., Волошинович Ю.Г. та Мудрий Ю.П. вимагали у жителя Івано-Франківської області гроші в сумі 2000 доларів США за сприяння у не притягненні його до кримінальної відповідальності за ст. 190 ч.2 КК України.

Передача грошей працівникам міліції відбулась, однак під час затримання та проведення особистого огляду їх не було виявлено.

В подальшому з метою не надання розголосу даної події наказом тодішнього начальника УМВС України в Тернопільській області Козубський В.П. та ще 5 працівників СДСБЕЗ Тернопільського МВ були звільнені з органів внутрішніх справ за власним бажанням.

Однак, скориставшись своїми зв’язками, а також зв’язками інших 5-ти звільнених працівників, які вплинули на рішення новопризначеного начальника УМВС України в Тернопільській області Бортняка Ф.В. наказом УМВС України скасовано попередній наказ УМВС України в Тернопільській області, щодо звільнення Козубського В.П. та інших працівників з органів внутрішніх справ та призначено на посаду дільничного інспектора міліції СДІМ МГБ Кременецького РВ УМВС України в Тернопільській області.

В квітні 2012 року був затриманий дільничний інспектор міліції СДІМ МГБ Кременецького РВ старший лейтенант міліції Локацький В.М. після отримання ним неправомірної вигоди в сумі 1000 грн. у жителя Кременецького району за не притягнення його до адміністративної відповідальності. У подальшому з’ясувалося, що до вказаного правопорушення (вимагання неправомірної вигоди) причетний на той час дільничний інспектор міліції Козубський В.П.

У вересні 2012 року після отримання 12 тис. грн. неправомірної вигоди був затриманий колишній працівник відділу архітектури та містобудування Кременецької РДА Скакальський І.Р., який був залучений Козубським В.П. до злочинної схеми незаконного збагачення, організованої на той час оперуповноваженим УБОЗ УМВС України в Тернопільській області Краєвським В.С. Останній в УБОЗ курирував напрямок роботи по виявленню правопорушень у сфері будівництва і за інформацією Козубського В.П. здійснював перевірки об’єктів будівництва в Кременецькому районі і у разі виявлення порушень містобудівного законодавства за допомогою Скакальського І.Р. створювали умови для вимагання у порушників неправомірної вигоди за не притягнення їх до адмінвідповідальності та штрафних санкцій. Саме Краєвському В.С., Скакальський І.Р. мав передати отримані кошти в сумі 12 тис. грн., після чого отримати свою частку – 2 тис. грн., а інші кошти мали бути розділені між Краєвським В.С. та Козубським В.П.

В ході досудового розслідування Краєвському В.С. та Скакальському І.Р. пред’явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 364 КК України. Доказів, які б прямо підтвердили вину Козубського В.П. в ході досудового розслідування здобуто не було.

Козубський В.П. здійснював “кришування” окремих суб’єктів господарської діяльності в сфері надрокористування, зокрема піщаний кар’єр в с. Старий Почаїв Кременецького району належний СПД Врочинському П.М. та водозабір природно-столових вод «Лідихівська» с. Лідихів Кременецького району належний СПД Підборецькому Л.В. За сприяння у здійсненні діяльності, а також вирішення проблемних питань з іншими контролюючими органами Козубський В.П. щомісячно отримує неправомірну вигоду.

Крім цього, в ході прийняття рішень за матеріалами, які перебували на розгляді його підлеглих стосовно незаконних вирубок лісів добре налагодив контакти з посадовими особами Кременецького держлісгоспу та окремими лісничими цього ж лісгоспу, від яких регулярно отримує неправомірну вигоду у вигляді кругляка деревини за кришування незаконних порубок, організованих вказаними посадовими особами. У подальшому вказану деревину продає на деревообробні підприємства.

Ви Степан Степанович казали, що розберетеся! Я так розумію розібрались?

Якщо треба можемо дати прізвища всіх кого ми вигнали на переатестації, може пригодяться в команді.