Сміттєпроводи у тернопільських багатоповерхівках можуть заборонити

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновлює державні будівельні норми, зокрема, планується переглянути застарілу норму щодо обов’язкового проектування сміттєпроводів у багатоповерхових будинках.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе у своєму блозі на порталі LB.ua.

«Сьогодні у сміттєпроводи викидається усе, що завгодно, чистка проводиться нерегулярно, від цього постійний жахливий запах та бруд. Зараз, оновлюючи ДБН, ми пропонуємо переглянути цю застарілу норму. У Європі вже давно відмовилися від неї, в більшості країн вона заборонена. На противагу цьому успішно діє роздільний збір сміття. Впевнений, поки у наших будинках функціонують сміттєпроводи, в Україні не буде відповідального відношення до відходів і система сортування не запрацює», — написав він.

На офіційній сторінці заступника міністра у Facebook було проведено опитування громадської думки щодо доцільності використання сміттєпроводів у будинках. Так, згідно з ним, 92% опитуваних проголосували проти сміттєпроводів і за роздільний збір сміття, інші 8% все ще не готові відмовитися від цієї застарілої норми.

Загалом, перегляд та оновлення державних будівельних норм є одним із головних пріоритетів Мінрегіону. Так, у 2017 році було затверджено 13 ДБН, а у 2018-му планується оновити та затвердити ще 16 будівельних норм. Зокрема, вони стосуватимуться вимог щодо проектування фундаментів, фасадів будівель та споруд, інженерних систем, планування та забудови територій, доступності будівель та споруд для людей з інвалідністю тощо.

Довідково:

Проектування сміттєпроводів у житлових будинках регламентується ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення». Санітарно-гігієнічні вимоги щодо влаштування та експлуатації сміттєпроводів регламентуються чинними в Україні державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я № 145 від 17.03.2011 року.