Вбивство собак у Тернополі, – на обласному радіо підняли скандальну тему (запис ефіру)

14 лютого у ранковій програмі «Файний ранок» на Тернопільському обласному радіо Роксолана Котляренко (Наталія Хамуляк) порушила гостру для усіх тернополян тему про безпритульних собак, зокрема про випадок який стався 10-11 лютого. Коли на перехресті вулиць Спортивна та Злуки невідомі з вогнепальної зброї стріляли у собак. Тварини загинули, злочинців ще не знайдено. Тема набула великої популярності у соціальних мережах.

Ми маємо зробити все можливе для того щоб ця справа була якнайбільше публічна. Ми маємо стежити за кожним кроком міліції і робити все щоб зловмисник був покараний згідно закону України. Адже під прицілом можуть опинитись і люди! – каже ведуча програми.

Гостями програми були Алла Ляпандра та керівник сектору зв’язків з громадськістю МВС у Тернопільській області Сергій Крета.

Як це було, слухайте аудіозапис ефіру за посиланням https://www.facebook.com/roksolana.uh/videos/2116239818401000/