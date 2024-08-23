“Сморід катастрофічний”: мешканці багатоповерхівки у Тернополі вже кілька діб без води

Вже котру добу мешканці багатоповерхівки за адресою Героїв Крут 9 у Тернополі залишаються без водопостачання. Мешканці багатоповерхівки розповіли журналістам видання 0352.ua, що неодноразово звертались до ПП “Наш дім”, аби здійснити заміну труб, проте на їхні прохання у підприємстві не реагували. Проте цього разу, ситуація критична і через аварію весь будинок вже третю добу без води.

За словами пані Ірини, у перший день працівники ПП “Наш дім” не просто не залатали діру у трубах, а зробили ще гірше.

“Воду повністю перекрили 19 серпня, труби частково відрізали, але вода лилась з них цілу ніч. У підвал зайти неможливо. Сморід катастрофічний. І це попри те, що підвал у нашому будинку вважається укриттям. Яке там укриття, якщо всі труби тримаються на “чесному слові”? Це вже не вперше, поломки такого характеру у нашому будинку, проте керівництво ПП “Наш дім” чомусь цим не переймається, і не заміняє аварійні труби у будинку”, – розповідає пані Ірина.

Мешканець багатоповерхівки пан Олег, підтвердив розповідь сусідки, зазначивши, що вчора 20 серпня, підприємство почало роботи щодо ліквідації аварії на трубопроводі.

“Ввечері на кількох стояках навіть запустили воду. Але є такі квартири, у яких немає води вже третю добу”, – розповідає пан Олег.

Мешканці будинку вже й на це не сподіваються і обурюються з роботи домоуправителя.

“Дитячий майданчик знесли, а нового не поставили. Труби – в аварійному стані. у підвалі бруд та сморід від постійних протікань. У будинку ніхто не планує робити ніяких ремонтних робіт. Сміттєві баки не закриті, а біля них постійний бруд. Чим взагалі займається це підприємство окрім, збору грошей?”, – обурюються мешканці.