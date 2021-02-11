Как цена оверлока зависит от его качества

Для того, кто планирует купить оверлок, цена модели играет важнейшее значение. Торговая сеть сегодня предлагает огромный ассортимент изделий разного назначения – от простейших бытовых до промышленных оверлоков, работающих пятью нитями. Пытаясь осознать все факторы выбора, покупатели задают консультантам стандартные вопросы: «А вы не подскажете, какой оверлок лучше?», «А бюджетная модель – это хорошо или плохо?», «А какой бренд надёжнее?» И почти никто не утруждает себя техническими подробностями – числом нитей для формирования обмёточного стежка, наличием полезных функций, числом доступных швов, шириной обрабатываемого участка, удобством заправки ниток в петлители и пр.

Бытовые оверлоки

Нельзя сказать, что какая-то простейшая бытовая модель оверлока заведомо плоха по причине малой цены. При современном уровне развития технологии и производства любое швейное оборудование, выпущенное известными брендами, качественно обработает все типы материй без пропусков стежка. Бытовые оверлоки уверенно работают даже с «капризными» тканями, позволяют обмётывать стрейч, трикотаж, исполняя несколько видов швов. Одна машина может обрабатывать края матерчатых деталей 2-мя, 3-мя и даже 4-мя нитками.

Таким образом, выбор будет зависеть от планируемой интенсивности использования. Одно дело, если мастерица собирается шить одну вещь в месяц, и совсем иное, если речь идёт о домашнем швейном бизнесе, когда пошив осуществляется по напряжённому графику.

Если вы шьёте каждый день, безусловно, потребуется более мощный оверлок, аналогичный профессиональному. Кроме высочайшей производительности и надёжности, такая машина умеет выполнять дополнительные операции и типы стежков.

Можно ли обойтись без оверлока?

При редком использовании нет смысла затрачиваться на «продвинутый» оверлок, поскольку его функционал не сумеет проявиться в полной мере. Многие мастерицы давно выработали практичные приёмы обработки краёв тканей вообще без специальной машины – с использованием зигзагообразного стежка обычной швейной машинки, косой бейки, фигурных ножниц, заглаживания и прострачивания прямой строчкой и т.д.

Но, конечно, если вы желаете добиться профессионального качества, придётся потратить несколько тысяч гривен, чтобы обзавестись этим полезным помощником. В интернет-магазине Janome бюджетная модель Hobby Lockstitch 440D стоит всего 4,5 тыс. грн.