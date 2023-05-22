Сьогодні Тернопіль прощається з Героєм. Загинув Валентин Крулевський

17-го травня під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув працівник будівельної компанії «Креатор-Буд», 46-річний тернополянин Валентин Крулевський.

Прощання з Героєм відбудеться 22 травня об 11.00 у Домі печалі на вулиці Микулинецькій, у Тернополі.

Друзі та колеги згадують Валентина як порядну, добру та щиру людину, сумлінного працівника та справжнього Патріота, який у перші дні війни став на захист України і пішов добровольцем боронити Україну від ворогів.

Колектив компанії висловлює щирі співчуття рідним та близьким Валентина Крулевського.

Царство Небесне і Вічна пам’ять Герою…