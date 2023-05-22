Почесним нагрудним Знаком «За сприяння війську» Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив Ігоря Гуду

Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України Генерала Валерія Залужного від 03.05.2023 року № 936, Почесним нагрудним Знаком «За сприяння війську» нагороджений Гуда Ігор Богданович.

З перших днів повномасштабної війни в Україні, керівник Благодійного фонду «Твори добро» та голова Ради директорів Компанії Креатор-Буд Ігор Гуда зі своєю командою підтримує українських військових, передаючи на фронт автомобілі, тепловізори,бронежилети, необхідну військову амуніцію, медичне обладнання, ліки, одяг, продукти харчування та все необхідне для того, аби допомогти нашим Героям у боротьбі з ворогом на передовій.

Ігор Гуда, керівник благодійного фонду «Твори Добро» та голова ради директорів компанії «Креатор-Буд:

– Щиро дякую Головнокомандувачу Збройних Сил України за високу нагороду. Цей почесний знак від Валерія Залужного«За сприяння війську» є подякою для всієї моєї команди, яка невтомно працює на волонтерському фронті від початку війни в Україні. Допомога і сприяння нашим Героям у боротьбі за нашу Незалежність і Державу – це обов’язок кожного Громадянина.

Слава Україні і Слава Героям, які виборюють для нас мир і Перемогу!