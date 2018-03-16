Сьогодні тернопільський суд вирішить, чи брати під варту злочинця, який напав на Ігоря Турського

Сьогодні, 16 березня 2018 року о 17 год. слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області буде розглядатися клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо особи, яка підозрюється в нападі на Ігоря Турського, – про це повідомляє прес-служба суду.

Нагадаємо, Станіслав Ладуха, Анатолій Кушнір, Роман Міхайлик та Владлен Шишов відозрюються у нападі на тернопільського громадського діяча Ігоря Турського. Сталося це 22 лютого в центрі міста, серед білого дня. На чоловіка зі спини напав невідомий з ножем та наніс удар в область стегна. Після того, як Ігоря Турського поранили, усі троє втекли. Згодом головний поліцейський Тернопільщини Олександр Богомол назвав головною версію, як таку, що злочин вчинено на ґрунті політичної діяльності по конфліктних ситуаціях в міській раді.