Сьогодні у Тернополі дві лікарні та три гуртожитки без тепла

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на тепловій мережі сьогодні, 15 березня, тимчасово призупинене теплопостачання до окремих будинків, а також до КНП Тернопільська міська дитяча лікарня (вул. Клінічна, 1а) та Тернопільської обласної університетської лікарні (вул. Клінічна, 1). Про це повідомляє КП “Тернoпільміськтеплoкoмуненергo”.

Ремонтні роботи розпочалися сьогодні о 08.00 годині, планується завершити їх до 16.00 години сьогоднішнього дня. Окрім вказаних медичних закладів тимчасово теплопостачання призупинене до житлових будинків за адресами:

просп. Бандери, 19, 27

вул. Коцюбинського, 25

вул. Рудницького,1

вул. Самчука, 31

вул. Клінічна, 6

та гуртожитків уніврситетської лікрані за адресами вул. Коцюбинського, 3, 18а та Клінічна, 2