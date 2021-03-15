На Тернопільщині молодик зі зброєю погрожував вбивством неповнолітній дівчині

Кримінальне провадження за статтею 129 ККУ співробітники Тернопільського районного управління поліції розпочали щодо 19-річного жителя обласного центру. Нетверезий молодик погрожував вбивством неповнолітній дівчині.

На лінію 102 звернула 17-річна жителька села Байківці і повідомила про те, що до неї на вулиці підійшов незнайомий хлопець і погрожував зброєю. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

З’ясувалося, потерпіла ще з двома подружками стояли неподалік магазину, коли до них підійшов молодик, назвався поліцейським і став вимагати документи. Дівчата не сприйняли всерйоз незнайомця і спробували уникнути його компанії. Тоді зловмисник вийняв пістолет і впритул приставив дуло до живота 17-річній дівчині. Перелякавшись, неповнолітні стали просити відпустити їх. Зловмисник відвів зброю і вистрелив у повітря.

Особу зловмисника поліцейські встановили. Ним виявися 19-річний тернополянин. Молодик був у стані алкогольного сп’яніння. Свій вчинок пояснити не зміг. У нього вилучили пневматичний пістолет та магазин до нього, в якому знаходилася одна металева кулька.

Розпочато досудове розслідування.

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