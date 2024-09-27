15:17 | 27.09.2024
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Солодких “зайчиків” передали діти з Тернополя нашим захисникам

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Учні 6-Б класу «Тернопільськлї загальноосвітньої школи І-ІІІ стN 27 ім В Гурняка» разом з Людмилою Цвинтарною зібрали солодощі для наших захисників у турбинки-зайчиків. Про це розповідає Homanchuk Olesya у мережі Фейсбук.

  • В кожну торбинку діти вклали невеличку записку з теплими словами нашим захисникам. Дякую Людмилі Михайлівні і батькам за те, що підтримали цю ідею і допомогли у реалізації. Торбинки будуть надіслані нашим пораненим військовим.
 

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