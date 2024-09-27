У Тернополі відбудеться благодійний ярмарок, організований матерями полеглих Героїв

29 вересня, з нагоди Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисників і захисниць України, відбудеться благодійний ярмарок, організований матерями полеглих Героїв на підтримку Збройних Сил України.

Ярмарок проходитиме на вул. Петра Конашевича-Сагайдачного з 09:00 до 17:00 год. У програмі заходу заплановані майстер-класи, які розпочнуться о 12:30 год, а також виступи тернопільських артистів.

Окрім того, відвідувачі матимуть змогу придбати дитячі книги, іграшки, вироби з глини, прикраси, декоративні свічки, смачну домашню випічку, рецепти якої зібрані з різних куточків Галичини, млинці, круасани, а також посмакувати запашною кавою.

✍️ Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.