У Зарваниці відбулася Всеукраїнська проща військових

ХІ Всеукраїнське паломництво військовослужбовців до Зарваниці розпочалося 21 вересня, на свято Різдва Пресвятої Богородиці. Тема цьогорічної прощі «Я та дім мій будемо служити Господеві!» (Ісус Навин 24, 15). У паломництві взяли участь військовослужбовці силових структур України, їхні сім’ї, добровольці, родини загиблих воїнів, курсанти, ліцеїсти, військові капелани різних конфесій, волонтери, миряни та представники громадськості. Організатором прощі є Департамент військового капеланства Патріаршої курії Української Греко-Католицької Церкви спільно з Міністерством оборони України, Національною гвардією України та Державною прикордонною службою України.

Розпочалася проща спільною молитвою перед чудотворною іконою Зарваницької Матері Божої біля парафіяльного храму, після чого усі паломники процесійною ходою відправилися до чудотворного місця. Тут біля скульптури Матері Божої владика Михаїл (Колтун), керівник Департаменту ПК УГКЦ у справах душпастирства силових структур України урочисто відкрив ХІ паломництво військової родини до Зарваницької Богородиці.

Протягом дня учасники паломництва відвідували лекції на тему: «Основні виклики в родині військовослужбовця», «Як здолати війну в сім’ї», «Дар батьківства та материнства у військовій родині» та «Ранок надії: Християнська родина — домашня Церква».

Увечері військовослужбовці та вірні Сокальсько-Жовківської єпархії взяли участь у заупокійній Божественній Літургії, молячись за полеглих захисників України. Очолили Богослужіння владика Михаїл (Колтун) та єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор (Мартинюк). Після Літургії паломники пройшли поминальною ходою зі свічками та молилися панахиду біля монументу Небесної Сотні. На завершення дня на подіумі відбулася традиційна духовно-мистецька програма.

У неділю, 22 вересня, відбулася Архиєрейська Свята Літургія, яку очолив владика Михаїл (Колтун). Участь у молитві взяли усі військовослужбовці, їхні рідні, добровольці, родини загиблих воїнів, курсанти, ліцеїсти, волонтери, представники громадськості та інші учасники військового паломництва. Також цього дня до відпустового місця чисельно прибули прочани із Сокальсько-Жовківської єпархії. Спільною молитвою присутні дякували Господеві за усі дари, які він надсилає, а особливо за дар віри.

Після Богослужіння адміністратор малої базиліки Зарваницької Матері Божої о. м. Дмитро Квич від імені архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія (Семенюка) подякував організаторам прощі та усім паломникам, які прибули до дому Матері Божої молитися за мир та кращу долю для України.

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