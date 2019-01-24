На Тернопільщині викладач вишу, що зберігав психотропний препарат і пропонував хабара поліцейському, постане перед судом

Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно викладача одного з вищих навчальних закладів міста Тернополя, що пропонував 500 доларів США поліцейському за не притягнення його до відповідальності.

Встановлено, що 27 грудня минулого року працівники Управління патрульної поліції по вул. Чалдаєва м.Тернополя помітили чоловіка, який поводив себе підозріло. Під час поверхневого огляду у громадянина знайшли поліетиленовий пакет із речовиною, обіг якої заборонено. За висновками експертизи у пакеті містилась сильнодіюча психотропна речовина. Також з’ясовано, що доставлений у відділ поліції громадянин виявився викладачем одного з вищих навчальних закладів міста Тернополя.

З метою уникнення кримінальної відповідальності за незаконне зберігання психотропних речовин, фігурант справи запропонував службовій особі правоохоронного органу неправомірну вигоду у розмірі 500 доларів США та був затриманий під час передачі грошей.

За вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст. 309 (незаконне придбання, зберігання психотропної речовини без мети збуту) та ч.1 ст. 369 КК України (пропозиція службовій особі, надати неправомірну вигоду, за вчинення службовою особою в інтересах того хто пропонує таку вигоду, дії з використанням наданого їй службового становища) обвинувачений відповідатиме у суді, – повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

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