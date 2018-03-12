Стало відомо, коли в Тернополі пройде наймасовіша Хресна хода

В останню неділю березня — 25.03 — центральними вулицями Тернополя пройде традиційна Хресна дорога, яку організовує Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ.

Очолять молитовну процесію владики Вacилiй Сeмeнюк тa Тeoдop Мартинюк, священики. Вулицями міста хрест нестимуть представники влади, різних професій, молодь і старші люди, учасники АТО.

Очікується, що до Хресної ходи в Тернополі приєднаються більше, як 10 тис вірян.

За словами священиків, хресна хода триватиме близько трьох годин. Отці запрошують усіх долучатися до спільної молитви.