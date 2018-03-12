Показ колекції одягу відбувся у тернопільському виші в свято весни

Свято весни і краси в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відзначили оригінально.

Зокрема, натхненну весняну програму підготував факультет економіки і менеджменту. Студенти ФЕМу привітали присутніх у залі музичними дарунками, веселим гумором, жартами, розважальними конкурсами та показом колекції жіночого одягу від Юлії Самборської, студентки Київського національного університету технологій та дизайну. Про це у Facebook повідомляє прес-служба ТНТУ.