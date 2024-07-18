Новим представником Уповноваженого з прав людини в Тернопільській області став Олександр Криницький. Його під час зустрічі в Західноукраїнському національному університеті представив Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного з місця події.

Офіс представника Омбудсмана розташований у приймальні на першому поверсі Тернопільської обласної ради.

“В кожній області мають працювати 10 людей. Представник і один співробітник по кожному з напрямків. Я закликаю, щоб у вас було розуміння його мандату, що він може у будь-який час, без попередження, заходити до будь-якого керівника, у місця закритого характеру, військові частини. Він буде напряму моніторити діяльність ТЦК і СП, якщо права громадян України порушуються”, — каже Дмитро Лубінець.

“Перед Україною стоять виклики, що загрожують не тільки здоров’ю громадян, територіальній цілісності, а державності загалом. Найбільшою цінністю демократії є права людини і сама людина. Завдання та метою діяльності інституції омбудсмена України є забезпечення дотримання прав людини. Маю сподівання на вашу підтримку та взаємодію між представленими нами інституціями та організаціями у забезпеченні конституційних прав людини в Україні, а також відновлення їхніх прав у разі порушення”, — каже Олександр Криницький.