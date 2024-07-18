Понад два роки вважався безвісти зниклим – Ангелом додому повертається захисник з Тернопільщини

ПОНАД 2 РОКИ ВВАЖАВСЯ БЕЗВІСТИ ЗНИКЛИМ: НА ВІЙНІ ЗАГИНУВ ЖИТЕЛЬ СЕЛА БУДАНІВ РОМАН ШКРИБАЙЛО, повідомляють у Білобожницькій громаді.

Найболісніше – це щиро очікувати на повернення людини, якої вже немає. Надія колись-таки знову зазирнути в рідні очі, відчути поряд стукіт серця і тепле дихання близької людини розбивається на друзки, залишаючи після себе випалену болем пустку.

Від 6 червня 2022 року житель села Буданів, старший солдат відділення кулеметного взводу стрілецької роти ШКРИБАЙЛО Роман Іванович (09.06.1974 р.н.), вважався безвісти зниклим в ході виконання бойового завдання в околицях населеного пункту Левадне Пологівського району Запорізької області. На превеликий жаль, за результатами ДНК-експертизи, саме ця дата, 6 червня 2022 року, виявилась днем загибелі Героя.

Висловлюємо найщиріші співчуття двом сестрам із сім’ями, двом синам, всім родичам і близьким Героя. Розділяємо спільно цей безжально спустошуючий біль втрати.

Про дату зустрічі та чин похорону повідомимо додатково.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!