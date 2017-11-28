24 поради школам від тернопільських батьків

Про освітню реформу у ЗМІ нині говорять багато і незрозуміло. Більш-менш ясно те, що відтепер діти вчитимуться 12 років, старшу школу замінять профільним навчанням, обіцяють забезпечення підручниками та інклюзивний підхід. Викладачам платитимуть краще, дадуть більше волі і змогу підвищувати кваліфікацію, а от директорів контролюватимуть пильніше. Утім, ідилія настане не одразу, оскільки 90% українських шкіл досі не розпрощались із радянськими рудиментами, про які начебто всі знають, але вирішувати не поспішають, нарікаючи одне на одного.

Журналісти «Погляду» організували опитування у соцмережах і виділили 24 найболючіші точки, про які нині говорять батьки тернопільських школярів. Розділимо їх на кілька блоків.

І. Недосконалість освітньої програми.

Діти перевантажені домашніми завданнями, бракує часу на відпочинок та прогулянки. У шкільній програмі багато зайвої інформації. У школах вчать не розуміти матеріал, а зазубрювати його. «Завчення матеріалу атрофує мислення», – вважають батьки. У старших класах, що здати ДПА чи ЗНО, треба наймати репетиторів, отже, шкільна програма не дає достатнього обсягу знань. Інформація у шкільних підручниках викладена надто складно. Нема предметів, спрямованих на розвиток критичного мислення і ментальних здібностей, самостійного прийняття рішень, мало руху і творчості. Шкільна програма далека від реального життя і не дає знань, які потрібні щодня. «Вивчати радіус і діаметр потрібно на деревах і пеньках, щоб зрозуміло було для чого це, біологію треба вивчати на природі, а образотворче мистецтво – в картинній галереї», – пишуть батьки. Обговорюють також доцільність оцінювання на уроках музики, малювання, фізкультури, адже не у всіх дітей однакові здібності до предмету. «Кожна нова програма, яка вводиться ледь не щороку, гірша від попередньої», – вважають деякі з батьків.

ІІ. Організація навчального процесу.

Реформи впроваджують за принципом: «то нам не підходить, а то нам вигідно». Батьки нарікають на вчителів пенсійного віку, які не готові до реформ і нових потреб освітнього процесу. Класи переповнені (30-40 учнів), у таких умовах важко знайти індивідуальний підхід до дитини. У школах мало руху, через довге сидіння страждає постава, зір, це спричиняє психологічне навантаження. У сільських школах скаржаться на відсутність психолога. Батьки дітей з особливими потребами хочуть якнайшвидшого впровадження інклюзивної освіти, говорять про важливість соціалізації особливих дітей. Частина вчителів навіть не намагаються зацікавити учнів предметом, прагнучи просто відчитати години.

ІІІ. Стосунки «вчитель-учень».

Подекуди у школах ще зустрічається приниження учня вчителем перед усім класом, це неповага до учня. «Не можна вимагати поваги до себе, не поважаючи дитину», – пишуть батьки. Ще не всі педагоги готові сприймати учня як рівного і поділяти його точку зору.

IV. Фінансово-господарські стосунки.

Побут у школі зазвичай облаштовується коштом батьків. Ремонти коридорів, класів, штори та багато інши предметів інтер’єру і госптовари закуповують батьківські комітети. Деякі з них висловлюють думку про те, що адміністрації школи варто брати участь у ґрантових проектах, знаходити меценатів, а не йти шляхом найменшого спротиву, збираючи гроші з батьків. Брак сучасної техніки. «Не можна впроваджувати інформатику, не придбавши комп’ютерів», – скаржаться батьки. Самостійне придбання підручників і додаткової літератури. Неохайні їдальні. «У школах повинні бути насамперед чисті їдальні, а не телевізор над дошкою», – кажуть батьки. Антисанітарія на кухні, несмачна їжа. Відсутність елементарного інвентаря у спортзалах.

Це дослідження не стосується усіх без винятку шкіл і вчителів, проте, на думку редакції «Погляду», систематизує точкові недоліки освітньої системи, які треба долати батькам, учням, вчителям, керівникам шкіл і чиновникам від освіти разом. Повне усунення цих проблем буде сигналом про освітню реформу, що відбулася.

На що скаржаться тернопільські вчителі, читайте на «Погляді» найближчими днями.