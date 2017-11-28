24 поради школам від тернопільських батьків
Про освітню реформу у ЗМІ нині говорять багато і незрозуміло. Більш-менш ясно те, що відтепер діти вчитимуться 12 років, старшу школу замінять профільним навчанням, обіцяють забезпечення підручниками та інклюзивний підхід. Викладачам платитимуть краще, дадуть більше волі і змогу підвищувати кваліфікацію, а от директорів контролюватимуть пильніше. Утім, ідилія настане не одразу, оскільки 90% українських шкіл досі не розпрощались із радянськими рудиментами, про які начебто всі знають, але вирішувати не поспішають, нарікаючи одне на одного.
Журналісти «Погляду» організували опитування у соцмережах і виділили 24 найболючіші точки, про які нині говорять батьки тернопільських школярів. Розділимо їх на кілька блоків.
І. Недосконалість освітньої програми.
- Діти перевантажені домашніми завданнями, бракує часу на відпочинок та прогулянки.
- У шкільній програмі багато зайвої інформації.
- У школах вчать не розуміти матеріал, а зазубрювати його. «Завчення матеріалу атрофує мислення», – вважають батьки.
- У старших класах, що здати ДПА чи ЗНО, треба наймати репетиторів, отже, шкільна програма не дає достатнього обсягу знань.
- Інформація у шкільних підручниках викладена надто складно.
- Нема предметів, спрямованих на розвиток критичного мислення і ментальних здібностей, самостійного прийняття рішень, мало руху і творчості.
- Шкільна програма далека від реального життя і не дає знань, які потрібні щодня. «Вивчати радіус і діаметр потрібно на деревах і пеньках, щоб зрозуміло було для чого це, біологію треба вивчати на природі, а образотворче мистецтво – в картинній галереї», – пишуть батьки.
- Обговорюють також доцільність оцінювання на уроках музики, малювання, фізкультури, адже не у всіх дітей однакові здібності до предмету.
- «Кожна нова програма, яка вводиться ледь не щороку, гірша від попередньої», – вважають деякі з батьків.
ІІ. Організація навчального процесу.
- Реформи впроваджують за принципом: «то нам не підходить, а то нам вигідно».
- Батьки нарікають на вчителів пенсійного віку, які не готові до реформ і нових потреб освітнього процесу.
- Класи переповнені (30-40 учнів), у таких умовах важко знайти індивідуальний підхід до дитини.
- У школах мало руху, через довге сидіння страждає постава, зір, це спричиняє психологічне навантаження.
- У сільських школах скаржаться на відсутність психолога.
- Батьки дітей з особливими потребами хочуть якнайшвидшого впровадження інклюзивної освіти, говорять про важливість соціалізації особливих дітей.
- Частина вчителів навіть не намагаються зацікавити учнів предметом, прагнучи просто відчитати години.
ІІІ. Стосунки «вчитель-учень».
- Подекуди у школах ще зустрічається приниження учня вчителем перед усім класом, це неповага до учня. «Не можна вимагати поваги до себе, не поважаючи дитину», – пишуть батьки.
- Ще не всі педагоги готові сприймати учня як рівного і поділяти його точку зору.
- IV. Фінансово-господарські стосунки.
- Побут у школі зазвичай облаштовується коштом батьків. Ремонти коридорів, класів, штори та багато інши предметів інтер’єру і госптовари закуповують батьківські комітети. Деякі з них висловлюють думку про те, що адміністрації школи варто брати участь у ґрантових проектах, знаходити меценатів, а не йти шляхом найменшого спротиву, збираючи гроші з батьків.
- Брак сучасної техніки. «Не можна впроваджувати інформатику, не придбавши комп’ютерів», – скаржаться батьки.
- Самостійне придбання підручників і додаткової літератури.
- Неохайні їдальні. «У школах повинні бути насамперед чисті їдальні, а не телевізор над дошкою», – кажуть батьки.
- Антисанітарія на кухні, несмачна їжа.
- Відсутність елементарного інвентаря у спортзалах.
Це дослідження не стосується усіх без винятку шкіл і вчителів, проте, на думку редакції «Погляду», систематизує точкові недоліки освітньої системи, які треба долати батькам, учням, вчителям, керівникам шкіл і чиновникам від освіти разом. Повне усунення цих проблем буде сигналом про освітню реформу, що відбулася.
На що скаржаться тернопільські вчителі, читайте на «Погляді» найближчими днями.