Головні Новини Тернополя 

24 поради школам від тернопільських батьків

Redaktor 2 Views Прокоментуй!

Про освітню реформу у ЗМІ нині говорять багато і незрозуміло. Більш-менш ясно те, що відтепер діти вчитимуться 12 років, старшу школу замінять профільним навчанням, обіцяють забезпечення підручниками та інклюзивний підхід. Викладачам платитимуть краще, дадуть більше волі і змогу підвищувати кваліфікацію, а от директорів контролюватимуть пильніше. Утім, ідилія настане не одразу, оскільки 90% українських шкіл досі не розпрощались із радянськими рудиментами, про які начебто всі знають, але вирішувати не поспішають, нарікаючи одне на одного.

Журналісти «Погляду» організували опитування у соцмережах і виділили 24 найболючіші точки, про які нині говорять батьки тернопільських школярів. Розділимо їх на кілька блоків.

І. Недосконалість освітньої програми.

  1. Діти перевантажені домашніми завданнями, бракує часу на відпочинок та прогулянки.
  2. У шкільній програмі багато зайвої інформації.
  3. У школах вчать не розуміти матеріал, а зазубрювати його. «Завчення матеріалу атрофує мислення», – вважають батьки.
  4. У старших класах, що здати ДПА чи ЗНО, треба наймати репетиторів, отже, шкільна програма не дає достатнього обсягу знань.
  5. Інформація у шкільних підручниках викладена надто складно.
  6. Нема предметів, спрямованих на розвиток критичного мислення і ментальних здібностей, самостійного прийняття рішень, мало руху і творчості.
  7. Шкільна програма далека від реального життя і не дає знань, які потрібні щодня. «Вивчати радіус і діаметр потрібно на деревах і пеньках, щоб зрозуміло було для чого це, біологію треба вивчати на природі, а образотворче мистецтво – в картинній галереї», – пишуть батьки.
  8. Обговорюють також доцільність оцінювання на уроках музики, малювання, фізкультури, адже не у всіх дітей однакові здібності до предмету.
  9. «Кожна нова програма, яка вводиться ледь не щороку, гірша від попередньої», – вважають деякі з батьків.

ІІ. Організація навчального процесу.

  1. Реформи впроваджують за принципом: «то нам не підходить, а то нам вигідно».
  2. Батьки нарікають на вчителів пенсійного віку, які не готові до реформ і нових потреб освітнього процесу.
  3. Класи переповнені (30-40 учнів), у таких умовах важко знайти індивідуальний підхід до дитини.
  4. У школах мало руху, через довге сидіння страждає постава, зір, це спричиняє психологічне навантаження.
  5. У сільських школах скаржаться на відсутність психолога.
  6. Батьки дітей з особливими потребами хочуть якнайшвидшого впровадження інклюзивної освіти, говорять про важливість соціалізації особливих дітей.
  7. Частина вчителів навіть не намагаються зацікавити учнів предметом, прагнучи просто відчитати години.

ІІІ. Стосунки «вчитель-учень». 

  1. Подекуди у школах ще зустрічається приниження учня вчителем перед усім класом, це неповага до учня. «Не можна вимагати поваги до себе, не поважаючи дитину», – пишуть батьки.
  2. Ще не всі педагоги готові сприймати учня як рівного і поділяти його точку зору.

  1. IV. Фінансово-господарські стосунки.
  1. Побут у школі зазвичай облаштовується коштом батьків. Ремонти коридорів, класів, штори та багато інши предметів інтер’єру і госптовари закуповують батьківські комітети. Деякі з них висловлюють думку про те, що адміністрації школи варто брати участь у ґрантових проектах, знаходити меценатів, а не йти шляхом найменшого спротиву, збираючи гроші з батьків.
  2. Брак сучасної техніки. «Не можна впроваджувати інформатику, не придбавши комп’ютерів», – скаржаться батьки.
  3. Самостійне придбання підручників і додаткової літератури.
  4. Неохайні їдальні. «У школах повинні бути насамперед чисті їдальні, а не телевізор над дошкою», – кажуть батьки.
  5. Антисанітарія на кухні, несмачна їжа.
  6. Відсутність елементарного інвентаря у спортзалах.

Це дослідження не стосується усіх без винятку шкіл і вчителів, проте, на думку редакції «Погляду», систематизує точкові недоліки освітньої системи, які треба долати батькам, учням, вчителям, керівникам шкіл і чиновникам від освіти разом. Повне усунення цих проблем буде сигналом про освітню реформу, що відбулася.

На що скаржаться тернопільські вчителі, читайте на «Погляді» найближчими днями.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *