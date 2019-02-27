Аполітичні та апокаліптичні вісті з Тернопільщини, – про що пишуть тернопільські інтернет-ЗМІ

Провідна тема в новинах тернопільських інтернет-ЗМІ — надзвичайні події: ДТП, пожежі та кримінальна хроніка. “Надзвичайна” тематика у новинах переважає політичну у 26 разів. Принаймні такий висновок можна зробити за результатами моніторингу новин тернопільських мас-медіа, що проводився Інститутом масової інформації (ІМІ) з 11 по 15 лютого 2019 року. Його метою було визначити тематичний склад новин місцевих інтернет-медіа, зрозуміти, які теми є провідними, про що переважно повідомляють інформаційні ресурси краю. Аналізувалися новини таких інтернет-видань: «20 хвилин» (RIA), «Терен», «Погляд», «Доба» та «0352».

З 11 по 15 лютого 2019 року було проаналізовано 608 повідомлень, що публікувалися в основній новинній стрічці вищезгаданих онлайн-медіа (бралися до уваги саме новини, а статті, інтерв’ю, передруки авторських колонок і блогів й т. ін., що теж траплялися у “стрічці новин”, не враховувались). Майже третина з них (31%, 186 повідомлень) стосувалися подій надзвичайного характеру — про аварії на дорогах, пожежі, а також кримінальні вісті: крадіжки, пограбування, побиття й убивства.

Повідомлення на соціальну тематику (освіта, медицина, пільги та пенсійне забезпечення тощо) займали четверту частину (26%) від загальної кількості новин. Новини культури — на третьому місці за популярністю (15%). До категорії “культура” ми віднесли також новини розважального характеру та “світську хроніку”.

Виразною складовою інформаційного потоку Тернопілля є новини церковно-релігійної тематики. Зокрема, це повідомлення про зміну парафіями церковної юрисдикції (перехід із підпорядкування РПЦ/УПЦ (МП) до УАПЦ/ПЦУ), релігійні свята, пам’ятки сакрального мистецтва, вшанування пам’яті відомих і визначних релігійних діячів. Їхня кількість у процентному вираженні — 4%. Трохи менше було повідомлень на економічні та бізнесові теми — 3,6%. Й дещо більше про спорт — 6 %.

Повідомлення на екологічну тематику (таких трохи більше 2%) стосувалися переважно продажу червонокнижних первоцвітів, обрізання дерев і засміченості окремих місць. Приблизно однакова й однаково мізерна (близько 1%) кількість новин висвітлювали теми корупції (антикорупції) та вразливих груп. Чимало повідомлень можна було б віднести до категорії “обіцянки/плани”. Переважно це ретрансляція заяв місцевих властей, де ключовими є слова: побудують, відремонтують, оновлять, облаштують, подбають, запрацює, завершать, встановлять і т.ін. В цілому ж частка новин, які можна віднести до категорії “місцева влада”, склала близько 8%.

За період моніторингу було опубліковано порівняно небагато новин про політику — трохи більше одного відсотка. Зважаючи на те, що якраз у розпалі президентська передвиборча кампанія, такий результат доволі несподіваний. До певної міри це можна пояснити тим, що деякі сайти мають окремі розділи для публікацій на політичні теми, а в новинну стрічку ті матеріали не завжди потрапляють, бо не конче новинного формату (аналітичні чи публіцистичні статті, інтерв’ю з політиками тощо). Та все ж це може бути лише частковим поясненням і не може стосуватися усіх сайтів, адже в деяких з них, навпаки, через стрічку новин проходить увесь контент, навіть ті матеріали, які за формою і змістом мають до новин дуже віддалений стосунок чи й не мають взагалі. Слід відмітити, що частка такого роду “неновинних” повідомлень у рубриці “Новини” чимала. Серед них, зокрема, багато передруків із соціальних мереж. Інформація звідти, безперечно, може бути чудовим джерелом-основою для новин чи інших журналістських матеріалів. Одначе є сумніви у доречності простого копіювання “один в один” повідомлень із соцмереж. Важко не помітити також, що, незалежно від тематики, чимало новин — це, у кращому разі, переписані прес-релізи, а інколи — дослівний та буквальний їх передрук.

Любомир Крупницький, регіональний представник ІМІ в Тернопільській області

Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО ”Інстит масової інформації” та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.

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